AB Bakanı Çelik: AGİT'in skandal referandum raporunu anlamakta güçlük çekiyoruz

Bakan Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Avrupa'daki bazı siyasilerin Türkiye'de çıkan referandum sonucunu Türkiye-AB ilişkilerinin sonu gibi düşünmeleri meseleden ne kadar yoksun olduğu yaklaşımıdır. Bu sonuçları saygıyla karşılayan çok sayıda siyaset adamları var. Onları istisna tutuyorum. Aşırı sağ ve popülist bazı akımlaın temsilcileri güçlü bir şekilde 'evet' çıkan vatandaşlarımızın pasaportlarının iptal edilmesinden bahsediliyor. Avrupa'nın demokratlarını bu ırkçı yaklaşıma duyarlılık üretmeye davet ediyoruz. AB Komisyonu Başkanı, Genişlemeden Sorumlu Komiseri'nin açıklamasını son derece yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye'de net bir süreç yaşanmıştır.

BU TÜR YAKLAŞIMLAR DOĞRU DEĞİLDİR

Türk halkını demokratik olgunluğu tebrik edilmesi gerekirken bu tür yaklaşımlar doğru değildir. AGİT'le şimdiye kadar verimli bir işbirliğimiz oldu. Kendilerine her seçimde, referandumda kabul ettik. Bu son referandumla ilgili açıklamalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu açıklamaların ve iddiaların herhangi bir temele rastlanmadığını, isnatsız olduğunu belirtmek isterim. Türkiye'nin seçimlere ve referandumla ilgili hukuki altyapısı bellidir. Yıllardır bu altyapı temelinde seçimleri ve referandumları sorunsuz olarak yürütüyoruz. Avrupa'dan daha şeffaf ve güçlü bir altyapımız vardır. Bunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Demokratik seçimler o ülkenin halkının ifade hakkıdır. Egemenliğin ifade hakkının altını çiziyoruz.

OHAL REFERANDUM SÜRECİNE HİÇBİR NEGATİF ETKİ YAPMAMIŞTIR

Avrupa ülkelerinde evet yanlısı kampanya yapılamamıştır. Bu engellenilmiştir. AGİT raporunda bu olaya atıfta bulunulmaması sözkonusu rapora gölge düşürmüştür. Hayır kampanyası yapan çok sayıda belediyenin kullandığı kaynaklara dikkat çekmemiştir. AGİT raporunda bu niye yer almamıştır? Bu da dikkat çekmiştir. Burada OHAL'e dönük olarak bazı ifadeler dikkati çekiyor. OHAL referandum sürecine hiçbir negatif etki yapmamıştır.

YSK'NIN KARARI YERLEŞİK BİR İÇTİHADA DAYANMAKTADIR

OHAL gereklerine uygun bir şekilde herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Vatandaşların ifade ve toplanma hakkına karşı herhangi bir şey yapılmamıştır. Avrupa'da toplantı yapmamızın engellenmesi hususu AGİT tarafından dikkate alınması gerekirdi. Beklediğimiz, tarafsız, hakkaniyetli ve objektif bir yaklaşımdır. Teknik incelemelerin dışına çıkan siyasi yorumların saygınlığı ve bir karşılığı olmayacağını ifade etmek isterim. YSK'nın mühürsüz pusulalarla ilgili kamuoyuyla açıklamasına dönük AGİT yaklaşımı yanlıştır. YSK'nın yaptığı yerleşik bir içtihata dayanmaktadır. Burada esas olan dışarıdan bir oy, zarf geldiğinin ispatlanması durumunda vatandaşlarının iradesinin zayi olmaması için alınan demokratik bir tepkidir. Burada esas olan vatandaşın iradesinin sandıkta tecelli etmesidir. Burada yerleşik bir içtihata atıf yapılarak vatandaşın iradesinin tescil edilmesini koruyacak bir yaklaşımdır.

ELEŞTİRİYİ YAPANLAR 15 TEMMUZ'DA BURAYA GELMEYENLERDİR

Bütün vatandaşlarımız sürece özgür bir şekilde katılmıştır. Burada milli iradenin tecelli etmesi yönünde bir karar alınmıştır. AGİT'in bunu meşruiyete yönelik yaklaşımı doğru değildir. Bu vatandaşın demokratik oy hakkının korunmasına yönelik olmalıdır. Anayasa değişikliği tercihi için ülkemizi ve evet oyu veren vatandaşları eleştirenler 15 Temmuz'da hiçbir şekilde buraya gelmeyenlerdir. Herhangi bir dayanışma içerisine girmeyen parlamenterler çıkan sonuçları eleştiriyor, Türkiye-AB ilişkisi hakkında yorum yapmaya çalışıyorlar. AB sürecinin sonlandırılması talepleri ciddiye alınmamalıdır.