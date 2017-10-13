AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Ara eleman yetiştirme en önemli ihtiyaçlarından biri

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Abdioğulları AŞ yetkilileri tarafından yaptırılan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılışında, bu törenin katıldığı en güzel etkinliklerden biri olduğunu belirtti.

İnsanoğlunun kudretle yapılan sınavını, "Benim insanlık için sınavım." diyerek geçebildiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Yoksa geçmişte yaşamış çok daha zengin, kudretli insanların bir kolu bacağı olmayan heykellerini biz müzelerde izliyoruz. Demek ki insandan geriye bir toprak kalıyor. O çok kudretli insanlardan da bir kolu bacağı olmayan heykel kalmış. Ama bu eserler kalıcıdır. Niye kalıcı olacak? Sadece bu bina, bu binan içindeki teşrifatla ilgili değil. Burada bir sürü genç insan eğitim görecek, bu eğitim vasıtasıyla kendileri dışında bir sürü insana şifa götürecekler, bir sürü insana hayat götürecekler, onların hayatlarını değiştirecekler."

Yüksekokulun sağlık sektörü için her dalda eleman yetiştirecek bir bünyeye sahip olmasının çok önemli olduğunu dile getiren Çelik, "Bu ara eleman yetiştirme meselesi, meslek yüksekokulu meselesi bizim ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Buradan yetişen çocuklar, gençler bizim en kıymetli değerlerimizden olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Üniversitelerden gelen taleplere aşırı duyarlıyız"

Çelik, üniversitelerden gelen talepler konusunda aşırı duyarlı davrandığını vurgulayarak, şöyle konuştu: