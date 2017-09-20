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ABD Başkanı Trump: Körfez krizinin hızlı çözüleceğini hissediyorum

ABD Başkanı Trump, Körfez krizine ilişkin, 'Körfez krizinin son derece hızlı çözüleceğini hissediyorum.' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Körfez krizinin son derece hızlı çözüleceğini hissettiğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmelerine katılan Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin ele alındığı görüşmede Trump, "Körfez krizinin son derece hızlı çözüleceğini hissediyorum." dedi.

Doha'nın Washington ile ilişkilerini "güçlü ve tarihi" olarak nitelendiren Katar Emiri ise "ABD'nin ara buluculuk çabaları, komşularımızla yaşadığımız krizin çözümüne çok yardımcı olacak. Biz diyaloğa açık olduğumuzu söyledik ve sözümüzdeyiz." diye konuştu.

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