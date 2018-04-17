ABD’li papaz’dan ağlayarak savunma

ABD Başkanı Trump’ın serbest bırakılmasını talep ettiği casusluktan tutuklu Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson dün hakim karşısına çıktı. İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Brunson’un, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15 yıla, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

ABD’DEN SENATÖR GELDİ

Brunson’un eşi Norine Lyn Brunson, ABD’li senatör Tom Tillis ve ABD İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu. Türkçe savunma yapan Brunson Türkçe savunma yaptı. FETÖ’nün ‘Ege Bölgesi imamı’, firari Bekir Baz’ı tanımadığını savundu, “Terör örgütü PKK ile de irtibatım yok” dedi. Mahkeme başkanının, “Mesajlarında bahsettiğin tek adamdan kastın kimdir” sorusu üzerine, “Benim dediğim şey aslında CHP’nin dediği. Türkiye’de CHP, MHP, AK Partisi tek bir kişi yönetirse...” cevabını verdi.

PKK PROPAGANDASI...

Öğle arasından sonra savunmasına devam eden Brunson, kısa süreli fenalık geçirdi. Yerine oturup bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının ister devam etmeyebileceği yönündeki sözlerine karşılık, “Cezaevinde psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları alıyorum. Tek kişilik odadan başka odaya alınmak isitiyorum” dedi. Brunson’un savnması 6 saat sürerken, gizli tanık Göktaşı, Amerikalı rabihin kilisede PKK propagandası yaptırdığını söyledi. Duruşma 7 Mayıs’a ertelendi. ABD’li Büyükelçi Sam Brawnback “Bütün Amerika, bu davaya kilitlendi” dedi.