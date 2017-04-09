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Adil Gür, Kürt seçmenin oyunu açıkladı

Adil Gür, 16 Nisan'da Kürt kökenli seçmenlerin çoğunluğunun tercihinin 'evet' olacağını açıkladı.

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Adil Gür, referanduma 1 hafta kala Kürt vatandaşların tercihlerini analiz etti. Milliyet gazetesindeki yazıda sonuçları paylaşan Adil Gür, Kürt seçmenin çoğunluğunun 16 Nisan'da 'evet' oyu kullanacağını ifade etti.
 
"ÇOĞUNLUĞU EVET DİYECEK"
 
İşte Adil Gür'ün yazısından ilgili bölüm;
 
"Benim araştırmalarda gördüğüm, muhafazakâr Kürt kökenli seçmenlerin büyük çoğunluğu 16 Nisan'da 'Evet' diyecek. Bu sonucu 16 Nisan akşamı ortaya çıkacak il sonuçlarında daha doğru görme ve analiz etme şansına sahip olacağız."

 

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