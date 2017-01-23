Afrika FETÖ'ye kapanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak, “Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli’nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika’dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız” dedi.

Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Tanzanya’da, Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ile Devlet Başkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından iki lider, heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti. Erdoğan ve Magufuli Türkiye ile Tanzanya arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ellerinde Türkiye ve Tanzanya bayrakları taşıyan vatandaşlarca sevgi ve yerel dans gösterileriyle karşılanan Erdoğan, burada Magufuli ile karşılıklı “tamtam” adı verilen Afrika davulu çaldı.

FARKLI TEDBİRLER ALINIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’ye ilişkin ayarılarını sürdürerek şunları söyledi:, «Dünyanın şu anda en büyük belası terördür, dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. ‹Yumuşak terör, sert terör›... Sakın ha bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır.»

BÜTÜN ÜLKELERE TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 15 Temmuz gecesinde FETÖ’nün darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Aralarında kadınların, gençlerin, yaşlıların, çocukların da olduğu 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız yaralanmıştır. 7’den 70’e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, o gece tarihe geçecek bir mücadeleyle ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıkmıştır. Gerek adli, idari ve güvenlik birimlerimizin tespitleri gerekse sanık ifadeleri bu kanlı teşebbüsün failinin Fetullahçı Terör Örgütü olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu örgüt sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de büyük bir tehdittir. Bunu bir dost olarak, bir kardeş olarak söylemek zorundayım, onun için de bunu açıklıyorum. Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli’nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika’dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız.”

SÖMÜRÜ İÇİN GELMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim ecdadımızın Afrika’daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika’ya olan ilgisi çıkara değil gönül bağlarına dayanıyor” ifadelerini kullandı.

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