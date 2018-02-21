Afrin göründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Osmanlı tokadını merak ediyorsanız Afrin’e gelin” dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda partililere hitap eden Erdoğan, şu mesajları verdi…

- 1715 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Bu sabah itibarıyla şu ana kadar bin 715 terörist etkisiz hale getirildi.

- YARDIMLAR KESİLECEK: Adım attığımız her yerin bundan sonra güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Aynı şekilde sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkanı kalmayacaktır.

- KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI: Türkiye’nin ve Türk milletinin kırmızı çizgilerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.

- TOKAT İÇİN AFRİN’E GELİN: Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bu soruyu soranlar, bizim tarihçilerimize itibar etmezler de en azından Batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı tarihiyle ilgili kitapları okusunlar. Dedelerinden veya onların babalarından, Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar, Osmanlı tokadının ne olduğunu. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin’e gelsinler. Bu tokadın, hak edenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler.

- TERÖRİSTLER TEMİZLENECEK: Hem oralardaki kardeşlerimizin geleceği hem de kendi güvenliğimiz için tek bir terörist kalmayıncaya kadar, şu veya bu şehirle sınırlı olmaksızın bölgenin tamamındaki mücadelemiz sürecektir.

- TEK TEK GÖSTERDİK: Bize, ‘Terör örgütlerine silah vermiyoruz’ dedikleri anda bile silah teslimatlarının yapıldığını belgelediğimiz halde, büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Biz, bütün video kayıtlarıyla beraber bu tespitlerimizi kendilerine tek tek gösterdik. Bunlar kimin askeri? Bunlar batıdan geldi. Bunlar Suriyeli değil. Bunlar bizim askerimiz değil. Bunlar işte sizin askerleriniz, bak sizin bayrağınız, sizin kokartlarınız. Hala ‘yok’ diyorsunuz. İşte buyur, sizin zırhlı taşıyıcılarınız, sizin tanklarınız, toplarınız. Bunlar buraya havadan zembille inmedi. İşte bunlar buraya 5 bin tırla taşındı, 2 bin kargo uçakla buraya geldi.

- ÖFKELİYİZ: Şimdi burada bunlar kime karşı kullanılıyor? Önemli olan bu. Biz bunları biliyoruz, görüyoruz. Onun için de madem ki stratejik ortağız, sizi de uyarıyoruz. Bunları tespit edip yüzlerine vurduğumuz yanlışları karşısında bize, ‘Üç, beş gün içinde çözeceğiz. Üç, beş hafta içinde çözeceğiz’ dedikleri halde hala aynı işleri yaptıklarını görmekten dolayı üzüntünün ötesinde öfkeliyiz.

- AFRİKA SEYAHATİ: Hafta başı 4 Afrika ülkesini kapsayacak bir seyahate çıkıyorum.

- VAHŞİ KATLİAM: Şayet dünyada vahşi bir katliam arayan varsa işte o Hocalı’dır. Son dönem insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri bundan 26 yıl önce Hocalı’da yaşanmıştır. Dünyada her fırsatta demokrasiden, insan hak ve hürriyetlerinden bahsedip Hocalı katliamının faillerine yönelik yaptırımlar talep eden veya uygulayan herhangi bir ülke duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunların gözleri, kulakları ve vicdanları söz konusu olan Müslümansa, hele hele bir de Türkse kapanır, görmez, duymaz, hissetmez.

Erdoğan, “Bu aziz milletin geçmişinde ne sömürge lekesi ne de soykırım ayıbı vardır” dedi.