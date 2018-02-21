Afrin göründü
Mehmetçik Afrin’e adım adım ilerlerken terör örgütünün lojistik desteğini kesmek için de bölgeyi dört koldan kıskaca aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir kuşatmasının önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde başlayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Osmanlı tokadını merak ediyorsanız Afrin’e gelin” dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda partililere hitap eden Erdoğan, şu mesajları verdi…
- 1715 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Bu sabah itibarıyla şu ana kadar bin 715 terörist etkisiz hale getirildi.
- YARDIMLAR KESİLECEK: Adım attığımız her yerin bundan sonra güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Aynı şekilde sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkanı kalmayacaktır.
- KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI: Türkiye’nin ve Türk milletinin kırmızı çizgilerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.
- TOKAT İÇİN AFRİN’E GELİN: Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bu soruyu soranlar, bizim tarihçilerimize itibar etmezler de en azından Batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı tarihiyle ilgili kitapları okusunlar. Dedelerinden veya onların babalarından, Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar, Osmanlı tokadının ne olduğunu. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin’e gelsinler. Bu tokadın, hak edenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler.
- TERÖRİSTLER TEMİZLENECEK: Hem oralardaki kardeşlerimizin geleceği hem de kendi güvenliğimiz için tek bir terörist kalmayıncaya kadar, şu veya bu şehirle sınırlı olmaksızın bölgenin tamamındaki mücadelemiz sürecektir.
- TEK TEK GÖSTERDİK: Bize, ‘Terör örgütlerine silah vermiyoruz’ dedikleri anda bile silah teslimatlarının yapıldığını belgelediğimiz halde, büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Biz, bütün video kayıtlarıyla beraber bu tespitlerimizi kendilerine tek tek gösterdik. Bunlar kimin askeri? Bunlar batıdan geldi. Bunlar Suriyeli değil. Bunlar bizim askerimiz değil. Bunlar işte sizin askerleriniz, bak sizin bayrağınız, sizin kokartlarınız. Hala ‘yok’ diyorsunuz. İşte buyur, sizin zırhlı taşıyıcılarınız, sizin tanklarınız, toplarınız. Bunlar buraya havadan zembille inmedi. İşte bunlar buraya 5 bin tırla taşındı, 2 bin kargo uçakla buraya geldi.
- ÖFKELİYİZ: Şimdi burada bunlar kime karşı kullanılıyor? Önemli olan bu. Biz bunları biliyoruz, görüyoruz. Onun için de madem ki stratejik ortağız, sizi de uyarıyoruz. Bunları tespit edip yüzlerine vurduğumuz yanlışları karşısında bize, ‘Üç, beş gün içinde çözeceğiz. Üç, beş hafta içinde çözeceğiz’ dedikleri halde hala aynı işleri yaptıklarını görmekten dolayı üzüntünün ötesinde öfkeliyiz.
- AFRİKA SEYAHATİ: Hafta başı 4 Afrika ülkesini kapsayacak bir seyahate çıkıyorum.
- VAHŞİ KATLİAM: Şayet dünyada vahşi bir katliam arayan varsa işte o Hocalı’dır. Son dönem insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri bundan 26 yıl önce Hocalı’da yaşanmıştır. Dünyada her fırsatta demokrasiden, insan hak ve hürriyetlerinden bahsedip Hocalı katliamının faillerine yönelik yaptırımlar talep eden veya uygulayan herhangi bir ülke duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunların gözleri, kulakları ve vicdanları söz konusu olan Müslümansa, hele hele bir de Türkse kapanır, görmez, duymaz, hissetmez.
Erdoğan, “Bu aziz milletin geçmişinde ne sömürge lekesi ne de soykırım ayıbı vardır” dedi.
İTTİFAKIN ADI CUMHUR İTTİFAKI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından soruları yanıtladı. “Zina konusunun yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağı düşüncesindeyim. AB sürecinde, bu konuda bir yanlışımız oldu” diyen Erdoğan, Suriye rejim güçlerinin Afrin’e ilerlediği yönündeki haberlerle ilgili, “Onlar dün ciddi manada durduruldu. Onların SANA televizyonunun yaptığı yayındanhareketle böyle şey çıktı” dedi. “Putin görüşmesinden sonra mı durduruldu?” sorusuna Erdoğan, “Görüşmelerden sonra...” cevabını verdi. Cumhurbaşkanı, ittifak görüşmeleriyle ilgili de şunları söyledi: “Artık bu bitmiştir. İttifakın adına Cumhur İttifakı diyebilir. Mutabık kaldığımız, Cumhur İttifakı. İttifak iki partili gibi görünüyor ama bu üç olamaz diye bir şey yok.”
En ağır cezayı alacaklar
- ALÇAKLIK: Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakça saldırılar ile ilgili haberler bizi bu sorumluluğumuz karşısında düşünmeye yöneltmelidir. Çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek birer dinamittir, alçaklıktır. Böyle bir duruma asla göz yumamayız.
- ÇALIŞMA BAŞLATILDI: Dün bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda etraflıca ele aldık. Gerek Adana’da, gerek Antalya’da cereyan eden olaylar bizim için onarılmaz yaralar açmıştır. Konuyla ilgili 6 bakan arkadaşımız çalışmaya başladılar. Bu heyetimiz, çok kısa bir sürede çözüm tekliflerini Başbakanımıza ve ardından da şahsıma getireceklerdir. Ardından meseleyi ilk Bakanlar Kurulunda tekrar görüşüp idari tedbirleri ve yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
- ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ: Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse alınacaktır. Bunun adımlarını da atacağız. Bu tür suçları işleyenlerin kesinlikle İnfaz sistemindeki tüm indirimlerin, tüm kolaylıkların dışında tutulması şarttır. Milletimizin gözünde bir çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralar, bir insanı taammüden öldürmekle aynıdır. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız.
Destici’yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi dün Külliye’de kabul etti. Destici, Erdoğan’ın AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın adının ‘Cumhur İttifakı’ olduğunu açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun. Türkiye için gerekli olduğunu hep ifade ettim” demişti.
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