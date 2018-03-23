Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iş Afrin'le bitmeyecek; arkada İdlib ve Münbiç var

AK Parti Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı. Bu iş Afrin'le bitmeyecek. Arkada İdlib ve Münbiç var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bağcılar, biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Sizlerin bu kararlı yürüyüşü hiçbir zaman bize geri adım attırmayacaktır.

15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da Bağcılar dimdik ayakta durdu. Bomba yağdıran uçaklara ve tanklara karşı ayakta durduk. Hamdolsun bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı. Bazıları ülkeyi terk etti bazıları da adaletin önünde hesap vererek hapis yattı. Ama bunlar bitmedi.

40 yıldır PKK rahat durmadı. Hep sabrettik ama bir yere kadar. Geldiğimiz nokta şu an belli. Artık bunlara haddini bildirmek gerekiyordu. "İnlerine gireceğiz" dedik ve inlerine girdik.

Suriye'ye kaçtılar. YPG ile beraber oldular. Değerli kardeşlerim onlara gereken ders verildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı.

AFRİN'İ TEMİZLEDİK

Hamdolsun Afrinliler yuvalarına dönmeye başladı. Her türlü desteği veriyoruz.

Trump ile de görüştük. Bizim kararlılığımızı ve geri adım atmayacağımızı dile getirdik. Biz her zaman mazlumların yanında olduk. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık. Afrin'i hamdolsun temizledik. Ama bu iş Afrin ile bitmeyecek. Sırada Münbiç ve İdlib var. Hak tecelli edene kadar yola devam edeceğiz.