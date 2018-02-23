Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekatı yeni bir stratejiyle sürdüreceğiz

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başarılı bir şekilde sürdürülen ve 35. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2019 seçimleriyle Türkiye yepyeni bir yönetim sistemine geçecektir. Her seçim diğerini etkiler. 2019 Mart'ından yapılacak mahalli idareler seçiminde alacağımız netice Kasım ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine de belirli bir oranda yansıyacaktır. Milletvekili seçiminde partinini ağırlığı çok çok önemlidir mahalli idareler sadece parti ile kazanılmaz aynı zamanda seçeceğimiz adaylarla da bu çok çok ilintilidir.

''HİÇ KİMSENİN KİŞİSEL HESABIYLA UĞRAŞAMAYIZ, VAKİT KAYBEDEMEYİZ''

Her kim AK Parti'yi kısır döngünün içine sokmaya kalkarsa önce şahsımı karşısında bulur. Milletimiz de böyle küçük hesapların mensuplarına asla itibar etmez. Hiç kimsenin kişisel hesabıyla uğraşamayız vakit kaybedemeyiz.

SEÇİM İTTİFAKI

AK Parti ve MHP olarak kurduğumuz ortak komisyon seçim ittifaklarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Önceki gün kanun teklifini Meclis'e sunduk. Bunda mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok. Sadece milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesine paralel olarak belediye başkanı il genel meclis üyesi muhtarların da seçilme yaşı 18'e indiriliyor. Eskiden ayrı ayrı zarflara konan oyların tamamı gereksiz oy iptallerine sebep olmasın diye aynı zarfa yerleştirilip aynı sandığa atılacak. Herkes kendi adayını gösterecek. Asıl yenilik milletvekili seçimlerinde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek. Buna Cumhur İttifakı diyoruz. Böyle bir durumda seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin amblemleri bu birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde yer alacak. Her parti kendi listesiyle seçime gidecek. Hedef oydaki zayiatı yok etmektir. Seçmenler hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak. Oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek. Sonra bu oylar partilere göre bölünecek toplam milletvekili sayısı herkesin oy listesine göre dağıtılacak. İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir amblemin üzerine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak.

Herhangi bir siyasi partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Bu partiler seçim pusulasındaki ittifak bölümünde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylı bir şekilde bu oluşumda temsil edilecekler.

Örneğin Büyük Birlik Partisi (BBP) başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir. Seçmenler oy kabininde her ikisiyle ilgili tercihlerini yapıp aynı zarf içinde sandığa atacaklardır. Her parti kendi milletvekili listesini yapacak kendi oyunu alacaktır. İttifak halinde seçime giden partilerin oyların birlikte sayılması milletvekili sayısının dağılımının bu oyların yeniden dağılımı ile belirlenmesidir. Pusulanın ilgili alanının neresine basılırsa basılsın vatandaşımızın iradesinin dikkati alınması önemli yeniliktir. Oy zayiatı olmayacak. Hedef oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir. Bu düzenlemeyle ittifaklar hukuki bir zemine kavuşturularak milletin karşısında her şey önceden ilan edilerek çıkılmış olunacak.

Bizim AK Parti olarak ittifaklardan korkmamızı gerektirecek hiçbir husus yoktur. Biz milletimize de kendimize de güveniyoruz. CHP başta olmak üzere, kimi muhalefet partilerinin bu konudaki itirazlarına baktığımızda hiçbir makul, mantıklı, dikkate alınması gereken bir taraf bulunmadığını açıkça görüyoruz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz MHP ile başlattığımız bu süreci 2019 seçimlerinde kararlılıkla hayata geçireceğiz.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütlerinin tehdidinden koruma kararlılığını dünyaya gösteriyoruz. Özellikle Suriye'de işler yoluna girmek yerine saldırıların terörün topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Gezi olaylarıyla başlayan 17/25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle süren bölücü örgütün çukur eylemleriyle farklı bir boyut kazanan 15 Temmuz darbesiyle de adeta zirveye çıkan böylesine sıkıntılı bir süreci hep birlikte yaşadık. Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin'e doğru ilerliyor. Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına almış bulunuyoruz. 1000 köy bu teröristlerden arındırılmış durumda. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz.

''EĞER BİZ SİVİL-TERÖRİST AYIRT ETMESEYDİK ÇOKTAN AFRİN BİTMİŞTİ''

Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz. Eğer biz sivil-terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti. Biz Kemal efendinin ağzıyla harekat etmeyzi Afrin'e girmeyi doğru bulmuyormuş senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğun belli değil ki. Biz terör örgütünün yanında kimin olduğuna bakıyoruz. Bütçeden kalkıp da 500-550 milyon dolar bunlara destek çıkarsa çok hayırlı bir yoldasını böyle mi söyleyeceğiz? Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Münbiç'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat'ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. Rejim kendi topraklarını kurtarma derdi içinde değil o göç edenlerle ilgili onlardan kurtulduk diyor. Bu yola baş koyduk varsa başını bu yolda feda etmeye hazır olanlar işte meydan diyoruz.