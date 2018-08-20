AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı açık bir provokasyondur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırıya ilişkin olarak, 'Açık bir provokasyondur' dedi.
- AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili, "Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.
Çelik, olaya ilişkin, "Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir." dedi.
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