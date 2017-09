AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Bunları bir nöbet değişimi olarak görmek lazım

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR...

AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti bir millet hareketidir. Bugün Kadir Bey, kişisel bakış açısını paylaştı. Son noktayı koydu. ‘Buradan kimseye ekmek çıkmaz diyerek’ kendisi son noktayı koydu.2019’a doğru giderken bazen teknik bazen taktik olarak sürecin gözden geçirilmesi amacıyla bazı nöbet değişikliklerini normal görmek gerekir.Bunları bir nöbet değişimi olarak görmek lazım. Kadir Bey de altını çizdi, ‘Sakın ha bu benim siyasi partimden ayrılmam olarak algılanmasın’ diyerek son noktayı koydu.

Her istifa bir tercih ve her tercih de kendi anlamını taşır. Kadir Bey de 2004’ten bugüne kadar onurlu bir şekilde yürüttüğü belediye başkanlık görevini adeta bir ibrada bulunur gibi ibra etti.

Her istifa bir tercih ve her tercih de kendi anlamını taşır. Kadir Bey de 2004’ten bugüne kadar onurlu bir şekilde yürüttüğü belediye başkanlık görevini adeta bir ibrada bulunur gibi ibra etti.

AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti bir millet hareketidir. Bugün Kadir Bey, kişisel bakış açısını paylaştı. Son noktayı koydu. ‘Buradan kimseye ekmek çıkmaz diyerek’ kendisi son noktayı koydu.

2019’a doğru giderken bazen teknik bazen taktik olarak sürecin gözden geçirilmesi amacıyla bazı nöbet değişikliklerini normal görmek gerekir.

Bunları bir nöbet değişimi olarak görmek lazım. Kadir Bey de altını çizdi, ‘Sakın ha bu benim siyasi partimden ayrılmam olarak algılanmasın’ diyerek son noktayı koydu.