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AK Parti'de 3 il başkanlığına atama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun, Diyarbakır ve Bolu il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı.

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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun, Diyarbakır ve Bolu il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla duyurdu.

Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Samsun İl Başkanlığına Hakan Karaduman, Diyarbakır İl Başkanlığına Süleyman Serdar Budak, Bolu İl Başkanlığına da Nurettin Doğanay'ın getirildiğini kaydetti.

Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilata başarı diledi. 

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