AK Parti Sözcüsü Ünal: Vize krizinin askeri operasyonları etkilemeyeceğini ümit ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, A Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile vize krizine değinen Ünal, "15 Temmuz'dan sonra biz Amerika'nın tutumu ve tavrı karşısında büyük üzüntü duyduk ama bu süreç içinde bunu ilişkilerimize yansıtmadık" dedi.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Eğer ortada bir suç varsa gerekli işlemler söz konusudur. Türkiye de çok büyük hayal kırıklıkları yaşadı. 15 Temmuz'dan sonra biz Amerika'nın tutumu ve tavrı karşısında büyük üzüntü duyduk ama bu süreç içinde bunu ilişkilerimize yansıtmadık. İstanbul'daki başkonsoloslukta bir kişi ile ilgili bir hukuki süreç başlayana kadar. Bu konuda Türk yargısı kendi delilleri çerçevesinde önce gözaltı ve sonra tutuklama gerçekleştirdi. Kamuoyu bununla ilgili her şeyi biliyor. Bizim Amerika ile olan ilişkimizde irrasyonel bir durum söz konusu değil.

Washington'un yaptığı açıklamalar da meselenin ayrı bir boyutu.

Amerika ile aramızda bir suçluların iadesi anlaşması var. Bu anlaşma bağlayıcı. Biz 15 Temmuz'dan hemen sonra bu anlaşmaya ilişkin 9. ve 10. maddeyi kendilerine hatırlattık.

Meselenin duygusal boyutuna dair fazla bir şey söylemek istemiyorum. Türkiye'nin yaşadığı hayal kırıklığı daha büyük bir hayal kırıklığı.

"YASAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Ben ümit ediyorum ki kısa sürede bu sorun aşılacak. Yakında kaldırılmasını ümit ediyoruz. ABD'nin vize yasağı iki ülke için sürdürülebilir değil. Askeri operasyonları da etkilememesini ümit ediyoruz.

Dün Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada bunun cevabı var. "Eğer büyükelçinin kendi tasarrufu ise kabul edilebilir bir durum değil" dedi. Karşılıklı bir karar ise diplomasinin devreye girmesi gerekiyor. En önemli sorumluluk Dışişleri Bakanlığımıza düşüyor. Görüşmeler sürüyor. Görüşmeler meseleyi bir Erdoğan-Trump görüşmesine taşır mı? Bunu zaman gösterecek.

Bazı meseleler vardır ki, o meseleler siyaset üstüdür. Her birimizin bir milli mutabakat temelinde davranmamız gerekir. Milli güvenliğimiz söz konusu olduğunda siyasi fark gözetmeksizin her birimizin ortak bir tavır alabilmesidir. Maalesef CHP'nin bu süreçte bu sınavı verebildiğini söyleyemem.

Türkiye'yi cezalandırmak Amerika'nın ne haddinedir. Amerika'yı cezalandırıcı konumuna getirdiğiniz anda zaten siz masada eşit değilsinizdir.

Genel başkanlığa dönüşü ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın, teşkilatları, belediyeleri değerlendirme süreci başladı. Kamuoyundaki rahatsızlıkları dikkate alarak biz belediyelerimize dönük de bir değerlendirme süreci başlattık. Yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığımız bir çalışma yürütüyor. Çalışma devam ediyor. Siyasi olarak kimsenin kendisini güvence altında hissetmemesi gerekiyor. Bu değerlendirme süreci devam ediyor.