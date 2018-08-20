AK Parti'ye de 'Külliye' modeli

AK Parti yönetimindeki yeni şekillenme, Başkanlık sisteminde ‘Külliye’ ile uyumunu sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği dikkat çekti. Daha önce, partinin medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen kişi, aynı zamanda parti sözcülüğünü de yürütüyordu. Son olarak Mahir Ünal, hem medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, hem de parti sözcülüğü görevini üstlendi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni sistemin yapılandırmasını gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de sözcülük görevini tamamen ayrı bir statüye oturttu.

SADECE SÖZCÜLÜK GÖREVİ

Başkan Sözcüsü İbrahim Kalın, eski sistemde aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı görevini sürdürürken Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünü de yürütüyordu. Yeni sisteme geçildikten sonra Başkan Erdoğan, Başkanlık bünyesinde oluşturulan ‘İletişim Başkanlığı’ biriminin başına Fahrettin Altun’u getirdi. İletişim Başkanı olarak Fahrettin Altun’a sözcülük görevini eklemezken, ortadan kalkan Genel Sekreterlik makamının ardından İbrahim Kalın’a da başka bir görev vermeyip, sadece sözcülük görevini devam ettirmesiyle dikkat çekmişti. Parti sözcülüğüne Ömer Çelik’i getiren Başkan Erdoğan, Mahir Ünal’ı da yine medya ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde tuttu. Erdoğan’ın uyguladığı yeni sistem ile Ömer Çelik, parti sözcüsü olarak görev yapacak. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili yapılmayan bakanlar arasında yer alan Çelik, kongrede MKYK üyeliğine seçilirken Erdoğan’ın, Külliye’de uyguladığı yeni modeli, partide de hayata geçirdiği görüldü.

ERDOĞAN’IN TEMSİLCİLERİ

Sistemin üçüncü ayağını tamamlayan Erdoğan, böylelikle Başkanlık, Meclis ve partide birer yardımcı belirlemiş oldu. Başkanlık yardımcılığını üstlenen Fuat Oktay kendisine vekalet edecek. Meclis’te ise kendisinin olmadığı ortamlarda Grup Başkanı olarak Naci Bostancı bu görevi yerine getirecek. Partide de Genel Başkanvekili olarak Numan Kurtulmuş, Başkan Erdoğan’ın yerine temsil görevini üstlenecek.

BAKANLARA ‘İKİNCİ SIRA’ İLE MESAJ

AK Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen 6. Olağan Kongresi’nde dikkat çeken bir detayı da Kabine üyelerinin partiyle bağlarına ilişkin statülerinin nasıl olacağına yönelik soru işaretlerine verilen ‘mesaj’ oluşturdu. Başkan Erdoğan’ın konuşmasını yapacağı kürsünün hemen karşısında ilk sıra, parti yönetimini oluşturan isimlere ayrılırken, kabine üyelerinin ikinci sırada yer aldıkları görüldü. Parti kongresindeki protokolde uygulanan bu sistemin, tamamen bakanlara, parti üyesi olmadıkları mesajını verme amacı taşıdığı ve önceliğin parti yönetimine ait olduğunun altının çizilmesi olduğu vurgulandı.