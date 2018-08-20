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Amerika sorunları çözmek istemiyor

Çavuşoğlu: F-35 projesine ilişkin anlaşma ortak bir mutabakat. Proje, tek taraflı olarak iptal edilemez. Sorunlar dayatma ile çözülmez, her ülkenin yargısı var, hukuku var. Bu dille bir yere varamayız.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu ABD’ye tepki gösterdi  F-35 projesine ilişkin anlaşmanın ortak bir mutabakat olduğunu belirterek, projenin tek taraflı olarak iptal edilemeyeceğini söyledi. 

TEHDİT DİLİNE KARŞIYIZ

Çavuşoğlu, “F35’in ortağıyız. Türkiye de üretim yapıyor. Benim istedim, Türkiye çıksın gibi bir süreç değil. Sorunların çözümü konusunda diplomasi işlettik. Sorunların çözümleri konusunda önerilerde bulunduk. Biz tehdit diline karşıyız. Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar. Öyle görülüyor ki, ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkıyla problemimiz yok. Bunun cevabını da ABD halkının vermesi lazım.  Ayrıca ABD ile Münbiç’te ortak devriye dönemine geçilecek” dedi.  Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise yaptığı açıklamada “Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz Erdoğan’a ne olacak diye beklemedik, darbeyi hemen kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sırbistan hiçbir zaman Türkiye’ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır. Türkiye ve Sırbistan arasında son zamanlarda sıkça ziyaretler düzenlendi. Geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan’ı ziyareti sırasında yeni bir döneme başlandı. İki ülke ilişkileri çok iyi bir ivme yakaladı. Ekonomik olarak da ilişkiler yolunda gidiyor ve iki ülke de bundan memnun. Türkiye ile bütün alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ekonominin yanı sıra kültürel ilişkiler, eğitim ve spor alanında da gelişme kaydetmek istiyoruz” diye konuştu.

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