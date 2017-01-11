Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi görüşülüyor
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin görüşülmesine başlandı.
- AA
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin görüşülmesine başlandı.
Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.
Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usul tartışması yaşandı.
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