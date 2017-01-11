Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, yeniden oylanan 3. madde 341 evet oyuyla kabul edildi
- AA
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. madde Meclis Genel Kurulu'nda 341 oyla kabul edildi
Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.
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