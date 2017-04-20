Apaydın dualarla anıldı
Merhum Başbakan Adnan Menderes’in avukatlığını da yapan İstanbul Barosu eski Başkanı Burhan Apaydın, aramızdan ayrılışının dördüncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
- ADNAN GÜL
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bir araya gelen ailesi, meslektaşları ve sevenleri, Apaydın’ı dualarla andı.
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