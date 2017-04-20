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Apaydın dualarla anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in avukatlığını da yapan İstanbul Barosu eski Başkanı Burhan Apaydın, aramızdan ayrılışının dördüncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

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Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bir araya gelen ailesi, meslektaşları ve sevenleri, Apaydın’ı dualarla andı. 

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