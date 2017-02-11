Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Artık anayasaları, halkın iradesiyle değiştirebiliyoruz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, HaberTürk televizyonunda yayınlanan "Akılda Kalan" programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Son KHK ile çeşitli üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "Akademisyen arkadaşlarımız hangi gerekçelerle atıldılar, bunların hepsine bakmak lazım. Sonuçta bu KHK'larda şöyle bir düzenleme getirildi. Varsa yanlışlıklar, varsa eksiklikler, hatalı bir değerlendirme varsa bunlar değerlendirilip, tekrar düzeltilebilmesi için de bir imkan var." dedi.

MHP'nin anayasa değişikliği sürecinde verdiği desteğin sorulması üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli yerinde bir çıkış yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi kendisini günlük siyasi bunalımların içerisinden çekti ve beka meselesi olarak kendisince görmüş olduğu bir sürece adım atılmasına vesile oldu."

Kurtulmuş, 18 maddelik anayasa değişikliğinin AK Parti ve MHP'nin müşterek parlementodan çıkardığı bir teklif olduğunu ve halk sunulacağını belirterek, son kararı ise halkın vereceğini ifade etti.

"Kendimi bildim bileli konuşulur"

"Türkiye'de anayasa değişikliği meselesi kendimi bildim bilelim konuşulmuştur" diyen Kurtulmuş, özellikle başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiş meselesinin çok konuşulduğunu aktardı.

Kurtulmuş, "Bu nihayetinde siyasi güç meselesidir. Siyasi şartların olgunlaşması meselesidir. Türkiye'nin siyasi şartları demek ki olgunlaşma noktasına geldi. Ümit ederiz ki milletimiz 'Evet' diyerek, bu hükümet değişikliği sistemini onaylamış olacak ve yürürlüğe girecek." diye konuştu.

"Tankı, tüfeği halka doğrultan mı kurucu irade?"

Hükümetin kurucu irade olmadığı için anayasayı değiştiremeyeceğinin yıllarca söylendiğini belirten Kurtulmuş, ayrıca "Bu Meclis anayasayı yapamaz. Çünkü kurucu irade değil" dendiğini aktardı.

Kurtulmuş, "Kim kurucu irade? Tankı sokağa çıkaran, tüfeği halka doğrultan mı kurucu irade? Bir kere bunu tashih etmek lazım. Önümüzdeki referandum, sandıktan ne çıkarsa çıksın, tek başına bu anlamda büyük bir zaferdir. Artık anayasaları, tankların palet şakırtılarıyla, silahların gölgesinde değil, halkın iradesiyle değiştirebiliyoruz. Türkiye bunu gösterdi. 2010'da iyi, kötü ortaya koymuş oldu. Şimdi yine bunu ortaya koyacak." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, CHP'nin "partili cumhurbaşkanı" eleştirilerine de yanıt vererek, şunları söyledi:

"Muhalefet bence şuna odaklansın, 'CHP'den birisinden nasıl cumhurbaşkanı yaparız?' CHP'li arkadaşlar bence buna uğraşsın. Gideceksiniz, halkın beğeneceği bir siyasi kadro çıkaracaksınız. Beğeneceği bir söylem çıkaracaksınız. Memleketin meselelerini çözecek programlarınız olacak. Türkiye'nin tıkandığı yerleri nasıl aşarız, bununla ilgili reform paketleriniz olacak. Siz sadece eleştireceksiniz ve diyeceksiniz ki 'Bu olamaz.' Kusura bakmayın, parlamento 'Olur' demiş, millet de 'Olur' demiş."

"OHAL ile halk oylaması sürecinin hiçbir ilgisi yok"

OHAL ile seçim sürecinin bağlantısı olmadığını, OHAL'in devletin bekası için çıkarıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Bu bir parti kampanyası değil. Herkes kampanyasını ortaya koyacak. Herkes dilediğini istediği şekilde söylecek. Seçim özgür şekilde olacak. Bu anlamda da olağanüstü hal ile halk oylaması sürecinin hiçbir ilgisi yok." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin de "Fırat Kalkanı operasyonu Türkiye'nin sınırlarını korumak bakımından zorunlu olan bir operasyondur." dedi.

El-Bab operasyonunun başarılı olmasıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefine ulaşmış olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Rakka başka bir meseledir. Rakka meselesi Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil. Eğer Rakka'da 'Biz DEAŞ'ı temizleyelim ama oraya PYD'yi, YPG'yi koyalım' derseniz, bu Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olur." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın göreve başlaması

Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD'nin genel olarak dünya politikasında önemli bir değişikliğe gidileceğinin sinyalleri geldiğini belirtti.

Trump'ın politikalarından Türkiye çıkarlarının olumlu etkileneceği kanaatinde olduğunu belirten Kurtulmuş, Orta Doğu'da dengelerin değiştiğini, Trump yönetiminin, PYD meselesinin Türkiye için PKK'nın devamı şeklinde olduğunu bildiğini, terör örgütlerinin değil Türkiye'nin tercih edileceğinin aşikar olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş, FETÖ ile ilgili ABD yönetiminden beklentilerine ilişkin de şunları aktardı:

"Orada aynı şekilde Türkiye'ye karşı milletin tamamının karşısında olduğu bir darbe teşebbüsü, milletin tamamını karşısına almış olan darbeci bir çete, bu çetenin lideri de Amerika'da. Bu Amerika için taşınabilir bir yük değildir artık. Ya iade edecekler, ya göz hapsine alacaklar, onu bir şekilde enterne edecekler. Biz bunun bir hukuki süreç olduğunu biliyoruz, ama sonuçta Amerikalı siyasetçilerden bir niyet görmek istiyoruz."