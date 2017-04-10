Bahçeli'den Erdoğan'a teşekkür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 20. yıldönümü nedeniyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkür etti.
Telefon görüşmesinin, ziyaretten hemen sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. MHP Lideri Bahçeli, 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini, ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını iletti.
Bahçeli, MHP camiası adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı, 4 Nisan günü Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrine giderek dua etmişti.
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