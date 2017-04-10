Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bahçeli'den Erdoğan'a teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 20. yıldönümü nedeniyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Telefon görüşmesinin, ziyaretten hemen sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. MHP Lideri Bahçeli, 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini, ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını iletti.

Bahçeli, MHP camiası adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, 4 Nisan günü Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrine giderek dua etmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

TRT muhabirinin harika doğa evi

TRT muhabirinin harika doğa evi

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA