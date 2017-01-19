Bakan Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ uyarısı
Adalet Bakan Bozdağ, 'Obama dönemindeki girişimlerimiz neticesiz kaldı. FETÖ dosyaları mahkemelere gönderilmedi. Yeni dönemde hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz' dedi.
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