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Bakan Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ uyarısı

Adalet Bakan Bozdağ, 'Obama dönemindeki girişimlerimiz neticesiz kaldı. FETÖ dosyaları mahkemelere gönderilmedi. Yeni dönemde hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz' dedi.

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