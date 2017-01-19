Bakan Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ uyarısı

Kaynak: Trump, Rus-Çin ittifakını parçalayabilir

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yarın yemin ederek resmen göreve başlayacak. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, Trump'ın Rusya ile yakınlaşmaya devam ederse Rus-Çin ittifakını parçalayabileceğini ancak bu politikasından dolayı kemikleşmiş Cumhuriyetçi Parti kadrolarından ciddi direnç göreceğini söyledi.