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Bakan Çavuşoğlu: Esed rejimi bahanelerle İdlib'e saldırıyor

Bakan Çavuşoğlu: Esed rejimi bahanelerle İdlib'e saldırıyor. Amacımız saldırıları durdurmak. Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İdlib bölgesi, çatışmasızlık bölgesidir. 3,5 milyon insan var. Bu haliyle korunması gerekiyor. Aksi halde çok ciddi insani dramlar oluşur."

"İdlib, gerginliği azaltıcı bölgedir. Çatışmalar duracak ve yine siyasi sürece odaklanacağız. Birkaç gündür bu saldırılar oldu. Şimdi hem Ruslarla hem de İranlılarla yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız sadece dün Tahran'da yapılan zirveyle sınırlı değil. O zirvede esasen bir irade ortaya konulmuştur, çerçevesi çizilmiştir."

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