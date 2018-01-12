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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

  • AA
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmeyi Rus tarafının talep ettiği öğrenildi.

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