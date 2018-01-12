Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmeyi Rus tarafının talep ettiği öğrenildi.
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