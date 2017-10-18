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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye dayatmalara boyun eğmez

ABD ile vize krizi hakkında konuşan Çavuşoğlu,' Türkiye dayatmalara boyun eğmez. Bizim çıkarlarmıza karşı gelen şeyleri kabul etmeyiz. Şartlar ne olursa olsun bir kişi suç işlemişse bu bizim elimizde değil. Hukuk gerekeni yapar. Vize krizi bizim için gereksiz bir krizdi' dedi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
 
ABD ile vize krizi hakkında konuşan Çavuşoğlu," Türkiye dayatmalara boyun eğmez. Bizim çıkarlarımıza karşı gelen şeyleri kabul etmeyiz. Şartlar ne olursa olsun bir kişi suç işlemişse bu bizim elimizde değil. Hukuk gerekeni yapar. Vize krizi bizim için gereksiz bir krizdi. Diplomaside olgun bir tavır değildir. Biz ABD'nin aldığı karar karşılık bir karşılık verdik. Bu tip lüzumsuz konuların iki müttefik ülkenin konusu olmamalı. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz" dedi. 
 
"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINI İSTİYORUZ"
 
IKBY referandumu hakkında ise Çavuşoğlu," IKBY yönetimi bizim tavsiyelerimizi dinlemedi. Barzani'ye de söyledim. Bu hesap Bağdat'tan döndü. Kürtleri birleştireceğini düşündü fakat maalesef Kürtleri böldü. Kendilerine göre referandum yaptılar. Anayasaya göre burası merkezi yönetim sınırları içerisinde. Burada yaşayan Kürtler, Türkmenler, Araplar ya da diğer unsurlar güven içerisinde yaşamalı. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Bizim için Bağdat'ın istekleri kriterdir. Temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kim gelecek kim gidecek belli olacak." ifadelerini kullandı. 

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