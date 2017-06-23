Bakan Işık: Gündemimizde bedelli askerlik kesinlikle yok
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik ile ilgili 'Gündemimizde bedelli askerlik kesinlikle yok' dedi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, canlı yayınlanan programda yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Türkiye şu anda birkaç tane terör örgütü ile mücade ediyor. PKK ile mücadele, DEAŞ'la mücadele, diğer terör örgütleri ile mücadele. Bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerin moralini bozuyor. Gündemimizde bedelli askerlik kesinlikle yok. Konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum.
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