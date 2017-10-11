Bakan Kurtulmuş’tan ABD'ye vize tepkisi: Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyoruz

İnönü Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD’nin vize yasağına değindi. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, “Birçok olayın yanında ABD’nin vize uygulama meselesi önümüze yeni bir sorun olarak çıkmaktadır” dedi.

Türkiye ile ABD’nin NATO içerisinde 1952’den bu yana çok derin ittifakı olan iki ülke konumunda olduğunu anımsatan Kurtulmuş, “Ayrıca Ortadoğu politikalarında stratejik ilişkilerimiz olan bir ülkenin Türkiye’de 80 milyon halkı cezalandırmak anlamına gelen son derece anlamsız bu adımı niçin attığını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Ama öyle görünüyor ki Astana sürecinden itibaren Türkiye’nin özellikle Suriye sorununun çözülmesinde yeni inisiyatifler geliştirmesinde rahatsızlık duyulduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye olarak 15 Temmuz’dan bu yana her platformda FETÖ elebaşının iade edilmesini talep ettiklerini de dile getiren Kurtulmuş, “15 Temmuz’dan bu yana yüksek sesle her platformda bu müttefik ülkeye karşı dile getirdiğimiz bu darbe teşebbüsünün elebaşını Türkiye’ye iade edin talepleri karşısında, bırakın iade etme konusunda adım atmayı hala bu şahsı orada saklayabilmeyi müttefikliğe nasıl sığdırıyorlar anlamakta zorluk çekiyoruz” dedi.

Kurtulmuş açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bir soruşturma kapsamında ABD’nin İstanbul Büyükelçiliğinde çalışan kişilerin öyle anlaşılıyor ki soruşturma kapsamında bunlara yaklaşılması soruşturma kapsamında gözaltına alınması herhalde ABD yetkililerini rahatsız etmiş gözüküyor. Bu anlaşılabilir, kabul edilebilir dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sığdırılabilir bir durum değildir. Bu vesile ile şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bir taraftan bize karşı yapılanlara biz de gerekli adımları atarız. Ancak amacımız suhuletle ve sakin bir şekilde bu süreci geçirerek ABD’nin yöneticilerinin Dışişlerinin, yapılan bu yanlış uygulamadan biran önce vazgeçmesini sağlamak ve ilişkileri yeniden eski seviyesine dönmesini temin etmektir. Bu vesile ile Türkiye olarak yapılan bu yanlışlığı kabul etmediğimizi ifade ediyor, meselenin suhuletle ve gerçekten kolay bir şekilde aşılabilmesini ümit ediyoruz. Görüşmelerimizi diplomatik kurallar çerçevesinde devam edeceğini belirtmek istiyorum.”

Bakan Kurtulmuş, benzeri olaylarla önümüzdeki yıllarda da karşılaşılabileceğini belirterek, “Bölgenin bu kadar büyük sıkıntılarının olduğu bir dönemde Türkiye’nin de belli problemlerle karşılaşması olağandır. Ancak ifade ettiğim gibi bunların hepsine karşı milli birlik duygusu içinde beraber olacağız. Gerekli cevapları vererek inşallah Türkiye’nin yoluna devam etmesini sağlayacağız” diye konuştu.