Bakan Soylu: Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz

Ankara’da Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mevkidaşını Bakanlık girişinde karşıladı. Önce ikili, daha sonra da heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından iki bakan arasında “Ortak Niyet Beyanı” ile emniyet genel müdürleri arasında ise “Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

FETÖ DESTEĞİ

Bakan Soylu, törenin ardından yaptığı açıklamada, çok verimli ve samimi bir görüşmenin gerçekleştiğini belirtti ve ekledi: Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buradaki heyetler arasında yaptığımız görüşmede de özellikle Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sonuna kadar destekliyoruz. Aynı zamanda Kırım Tatarları’na vermiş olduğu destekten dolayı da Ukrayna’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu iki ülke arasındaki iş birliğini çok daha geliştirecektir. Ukrayna hükümetine özellikle FETÖ konusunda Türkiye’ye göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu verimli görüşmenin, imzalanan metinlerin iki ülkeye de iki millete de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

KIRIMIN İLHAKI

Bakan Soylu’nun “Türkiye, Rusya tarafından Kırım’ın ilhakını tanımadı ve tanımayacaktır. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda prensipli tutumunu korumaya devam edecektir” sözünü hatırlatan Avakov “Bu konuda Bakan Soylu’ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Ukrayna, Türkiye’ye terörle mücadele konusunda desteğini sürdürecektir. Bugün çok önemli iki belgeye imza attık. Bu imza sayesinde iş birliği daha hızlı ve etkili bir şekilde gelişmeye devam edecek” dedi.