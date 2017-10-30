Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
- AA
Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 14.25'te başladı.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarına eşlik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katılmadı.
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