Barzani yanlışın bedelini ödüyor
Başbakan Yıldırım, “Barzani inadının bedelini ödüyor. Kerkük’ün kontrol altına alınması müspet bir gelişme. Dikkat edilmesi gereken, Kerkük’te demografik yapının tekrar tesisidir. IKBY’ye yaptırımlarımız sürecek” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Kerkük’ün Irak Merkezi Yönetimi tarafından kontrol altına alınmış olması müspet bir gelişmedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak bozulmaya çalışılan demografik yapıyı tekrar tesis edecek yönetim tarzını ortaya koymaktır” dedi.
YENİ TEDBİRLER KAPIDA
Tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen Irak’ın kuzeyinde yasa dışı bir referandumun yapıldığını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani ve ekibinin inadı yüzünden yanlış bir yola girildiğine işaret eden Yıldırım, bölgeye ilişkin Irak, Türkiye ve İran’ın bazı yaptırımlar uygulamaya koyacağını ilan ettiğini hatırlattı. Türkiye’nin Süleymaniye’ye uçuşu durduğunu ve bölgeye yapılacak uçuşlar için de Türk hava sahasını kapattığını anımsatan Yıldırım, “Yeni tedbirler kapıda. Bunlardan birisi İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Merkezi Irak Yönetimi’ne devredilmesi. Bununla ilgili MGK tavsiye kararı doğrultusunda süreci başlatmış bulunuyoruz” bilgisini verdi.Yanlış yöneticilerin, hesabını masum insanlardan soramayacaklarını kaydeden Yıldırım, “Hesabı bu kararı verenler ödeyecek. İş bu kadar basit ve nihayet ödemeye de başladılar. Burnunun doğrultusunda karar verirsen işte olacaklar budur. Irak Merkezi Yönetimi ile bu konuda yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
KERKÜK ÖNERİSİ
Yıldırım, şöyle devam etti: “Kerkük’ün tamamen PKK ve peşmergelerden temizlendiği bilgisi geliyor. Yıllar boyunca işin tarihi derinliğine baktığımızda orada sistematik olarak demografik yapıyı fiili durumlarla değiştirme gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Hatırlayın, birkaç yıl önce bütün kayıtlar yakıldı ve bir oldu bittiyle orada ‘Kerkük bir Kürt şehridir’ diye bir fiili durum yapıldı. Bunu Türkiye olarak asla kabul etmedik. Şimdi, Kerkük’ün tekrar Irak Merkezi Yönetimi tarafından kontrol altına alınmış olması müspet bir gelişmedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak, bozulmaya çalışılan demografik yapıyı tekrar tesis edecek bir yönetim tarzını uygulamaya koymaktır. Aksi halde sorunlar tekrar devam eder.”
SINAVSIZ ÜNİVERSİTE
Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılması önerisine değinerek şunları kaydetti: “Üniversitelerde yeni bir sınav düzenlemesi yapılacak bu sene. Sınavlar aynı günde başlayıp bitecek. Bahçeli bir adım ileri giderek ‘Bu yetmez üniversiteye giriş sınavını kaldıralım’ dedi. Bahçeli’nin önerisi üzerinde düşünülebilir, çalışılabilir. ”
BİRBİRİMİZİ SEVECEĞİZ
Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozma noktasında AK Parti hükümeti olarak canla başla çalıştıklarına değinen Yıldırım, şöyle devam etti: “Birbirimizi daha çok seveceğiz, mecburuz. Farklılıklarımızı değil benzer yanlarımızı daha çok gündeme getireceğiz. Sadece 80 milyon için değil dünyanın her köşesinde umudunu Türkiye’ye bağlayan mazlum insanlar için de güçlü olmaya mecburuz. Artık dünyanın dört bir yanına uluşabilecek imkana, kabiliyete sahibiz. Somali’de yüzlerce insan patlamada hayatını kaybetti, saatler sonra orada sadece Türkiye vardı, sadece Türkiye’nin bakanı vardı, sağlık ekibi vardı, biz vardık. Oradan refakatçileri ile birlikte 35 yaralıyı Türkiye’ye getirdik ve tedavilerine başlandı..”
SORUNLARI KONUŞTUK
TBMM Genel Kurulu’nda OHAL’in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. Böykece OHAL beşinci kez uzatılmış oldu. Öte yandan görüşmeler sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında tartışma yaşandı. Grupların karşılıklı sataşmalarının devam etmesi üzerine Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşime ara verdi. Bu sırada Dağ ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında da sözlü sataşma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.
Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım’ın TBMM’deki makamında yaklaşık 1,5 saat görüştü. Yıldırım, “Memleketin meselelerini konuştuk. İç ve dış politikayla ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık” dedi.
KIZI İSTE DÜĞÜN BİZDEN
Yıldırım, Portekiz’de 17 madalya ile şampiyon olan Atletizm ve Masa Tenisi Milli Takımı’nı parti grubunda ve makam odasında kabul etti. Yıldırım, sohbet sırasında kulağına eğilerek, evlenmek istediğini söyleyen bir sporcuya, “Osman (Bak) Amcan ilgilensin. Aile Bakanı da düğününü yapar. Kız istemeye sen git, o da düğününü yapar” karşılığını verdi.
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