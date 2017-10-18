Barzani yanlışın bedelini ödüyor

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Kerkük’ün Irak Merkezi Yönetimi tarafından kontrol altına alınmış olması müspet bir gelişmedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak bozulmaya çalışılan demografik yapıyı tekrar tesis edecek yönetim tarzını ortaya koymaktır” dedi.

YENİ TEDBİRLER KAPIDA

Tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen Irak’ın kuzeyinde yasa dışı bir referandumun yapıldığını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani ve ekibinin inadı yüzünden yanlış bir yola girildiğine işaret eden Yıldırım, bölgeye ilişkin Irak, Türkiye ve İran’ın bazı yaptırımlar uygulamaya koyacağını ilan ettiğini hatırlattı. Türkiye’nin Süleymaniye’ye uçuşu durduğunu ve bölgeye yapılacak uçuşlar için de Türk hava sahasını kapattığını anımsatan Yıldırım, “Yeni tedbirler kapıda. Bunlardan birisi İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Merkezi Irak Yönetimi’ne devredilmesi. Bununla ilgili MGK tavsiye kararı doğrultusunda süreci başlatmış bulunuyoruz” bilgisini verdi.Yanlış yöneticilerin, hesabını masum insanlardan soramayacaklarını kaydeden Yıldırım, “Hesabı bu kararı verenler ödeyecek. İş bu kadar basit ve nihayet ödemeye de başladılar. Burnunun doğrultusunda karar verirsen işte olacaklar budur. Irak Merkezi Yönetimi ile bu konuda yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

KERKÜK ÖNERİSİ

Yıldırım, şöyle devam etti: “Kerkük’ün tamamen PKK ve peşmergelerden temizlendiği bilgisi geliyor. Yıllar boyunca işin tarihi derinliğine baktığımızda orada sistematik olarak demografik yapıyı fiili durumlarla değiştirme gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Hatırlayın, birkaç yıl önce bütün kayıtlar yakıldı ve bir oldu bittiyle orada ‘Kerkük bir Kürt şehridir’ diye bir fiili durum yapıldı. Bunu Türkiye olarak asla kabul etmedik. Şimdi, Kerkük’ün tekrar Irak Merkezi Yönetimi tarafından kontrol altına alınmış olması müspet bir gelişmedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak, bozulmaya çalışılan demografik yapıyı tekrar tesis edecek bir yönetim tarzını uygulamaya koymaktır. Aksi halde sorunlar tekrar devam eder.”

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılması önerisine değinerek şunları kaydetti: “Üniversitelerde yeni bir sınav düzenlemesi yapılacak bu sene. Sınavlar aynı günde başlayıp bitecek. Bahçeli bir adım ileri giderek ‘Bu yetmez üniversiteye giriş sınavını kaldıralım’ dedi. Bahçeli’nin önerisi üzerinde düşünülebilir, çalışılabilir. ”

BİRBİRİMİZİ SEVECEĞİZ

Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozma noktasında AK Parti hükümeti olarak canla başla çalıştıklarına değinen Yıldırım, şöyle devam etti: “Birbirimizi daha çok seveceğiz, mecburuz. Farklılıklarımızı değil benzer yanlarımızı daha çok gündeme getireceğiz. Sadece 80 milyon için değil dünyanın her köşesinde umudunu Türkiye’ye bağlayan mazlum insanlar için de güçlü olmaya mecburuz. Artık dünyanın dört bir yanına uluşabilecek imkana, kabiliyete sahibiz. Somali’de yüzlerce insan patlamada hayatını kaybetti, saatler sonra orada sadece Türkiye vardı, sadece Türkiye’nin bakanı vardı, sağlık ekibi vardı, biz vardık. Oradan refakatçileri ile birlikte 35 yaralıyı Türkiye’ye getirdik ve tedavilerine başlandı..”