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Barzani, Yezit’in izinden gidiyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük’ün yeni bir Kerbela’ya dönüştürülmek, istendiğini belirterek “Barzani, Yezit’in izinden gidebilir. Hüseyni yolun birlik ruhu inanıyorum ki ihanet ve istilaya izin vermeyecektir” dedi. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yezitlerin yine kıpır kıpır olduğunu, vahdetin, kesretin tehdidi altında bulunduğunu ifade etti. Bahçeli, etnik, mezhep, meşrep ihtilaflarının Müslümanların arasına nifak saçtığına işaret etti. Kerbela’nın günah cephesinin devamlı tahkim edildiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:      

TARİHİ VEBALDİR  

“Barzani’ye bakınız, fitne ve felaketin zehirli seferine bakınız, bunu göreceksiniz. Kerkük, yeni bir Kerbela’ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbela’nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir. Türkmenlerin birlik ve dirliği Şii-Sünni ayrımına kurban edilmek üzeredir. Bu, tarihi vebaldir. Türk’ün geleceğini mezhep ayrımcılığıyla karalamak en adi, en aşağılık, en sefil suç ve cinayettir. Bu tuzağa hiçbir soydaşımız düşmeyecektir. Türk, Türk’tür. Başka tanıma gerek yoktur. Türkmeni, Türk’ü Şii, Sünni diye tefrik etmek yanlıştır. Kaldı ki Müslümanlık nemize yetmeyecektir. Kerbela’dan alacağımız dersleri aldık, Muharrem ayında geçmişin matemini idrak ve ifade ettik. Önümüze bakalım, oyuna gelmeyelim. Barzani, Yezit’in izinden gidebilir, bu kendi seçimidir. Hüseyni yolun birlik ruhu inanıyorum ki ihanet ve istilaya izin vermeyecektir.” 

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