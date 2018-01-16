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Başbakan Yıldım: NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu . Başbakan Yıldırım, 'NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz.' dedi.

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Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Kanunlarla, kısıtlamalarla, yasaklarla değil; medyanın, basının, yayının kendi etik değerlerinin gelişmesi lazım. Medyaya, basına güveni artırmanın, itibarını yükseltmenin yolu bu. Başka türlü olmaz. Bu konuda hepinize çok büyük görevler düşüyor.

TÜRKSAT'ın frekans ücretleri pahalı diye şikayette bulunuyorlar. Bu konuda da Ulaştırma Bakanımıza söyledik. O da TÜRKSAT ile beraber bir çalışma yaptı. Burada ciddi bir indirime gidiyoruz. Frekansın bandın genişliğine göre. Daha dar bir bant genişliğinde 7 bin 200 dolar artı KDV, daha geniş band olunca 12 bin 500 artı KDV. Yani yüzde 40'la 60 varan bir indirimden bahsediyoruz.

Bizimle aynı masada oturanlar bize karşı ordu kuruyor. Kim gerçek dost kim değil bugünlerde belli oluyor.

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