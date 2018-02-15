ABD'nin garip YPG teklifine hükümetten ilk tepki: ABD'nin yaklaşımı son derece absürd

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

BU OLACAK İŞ DEĞİL PKK VE YPG AYNI

PKK ile YPG'yi birbirinden ayırmak imkansızdır. Şimdi diyorlar ki PKK ile YPG'yi birbirine vurdurabiliriz. Bu akla uymayan bölgenin gerçekleri ile de uyuşmayan bir durum. Belli ki ABD yönetimi PKK, PYD ve YPG konusunda Türkiye'nin baaktığı bakış açısına sahip değil. Onların PKK'nın YPG olduğunu en az bizim kadar bildiklerini çok iyi biliyoruz.

MADEM ELİNİZDE ÇEKİN AFRİN'DEN BİTSİN BU İŞ

Onların yanıldığı şey söyledikleri söze yani bu absürt yaklaşıma Türkiye'nin sıcak bakacağını düşünüp bunu Türkiye'nin savunma bakanının yüzüne söylemesine şaşırıyorum. Biz bunlar PKK'dır ve PKK'nın yönettiği örgütlerdir diyoruz. Madem bu PYD/YPG elinizde çekin bunları Münbiç'ten Afrin'den bitsin bu iş bunu yapın ama onu da yapmıyorlar.

GERÇEK ORTADA, İKNA ÇABASINA GİRMESİNLER

Biz 910 km'lik yanı başında terör saldırısı ve tehdit altında olan biziz. Bunların bizimle ve bizim de bunlarla mücadelemiz ortada. Biz öyle değildir böyledir laflarıyla bu gerçeği yok edemeyiz. Bizi ikna etmekten, olan gerçeği başka türlü görmemizi istemelerinden vazgeçmeleri lazım. Bizim iknaya ihtiyacımız yok. Artık ortada gerçek. Güneşe artık başka isim vermenin anlamı yok. Güneş güneştir. Bizi anlamaları gerekir. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının bir blöf olmadığını herhangi bir hesap sonucu olmadığını da görmeleri lazım.

ADIM ADIM BİR TERÖR DEVLETİ KURMA ÇABASI VAR

Hepimiz bölgedeki ABD'nin terör devleti projesini görüyoruz. Orada bir terör devlet yapılanması sınır güvenlik gücü adı altında bunların güvenliğini sağlamak ve garanti altına almak ve sonrasında da bir terör devletine dönüştürmektir bölgedeki amaç bu da Türkiye için açık tehdittir.

ÇİZGİMİZ NET, YPG'YE DESTEK SON VERİLMELİ

PYD/YPG terör örgütüdür bu terör örgütüne Türkiye'nin müttefiki ABD'nin silah vermesi askerlerinin onlarla birlikte oturup kalkması Türkiye'ye yapılan en büyük yanlıştır. Verilen destek kesilmeli, verilen silahlar toplanmalıdır. DEAŞ'a karşı mücadele edileceekse biz bunu Türkiye olarak ABD ile yapabiliriz. Ama biz burada terör devleti yapılanmasına Türkiye'nin göz yummasını kimse beklememelidir. Türkiye'nin buna izin vereceğini düşünüyorlarsa Türkiye'yi hiç tanımamışlardır demektir.

KÖTÜ BİR SENARYO SAHNELENEBİLİR

Çok net söylüyorum DEAŞ terör örgütü bölgedeki hedeflerin hayata geçirilmesi için kullanılan bir alettir. Burada ne diyor DEAŞ terör örgütüne odaklanalım. Tamam odaklanalım. Peki sadece ABD mi mücadele ediyor hayır. TSK da mücadele ediyor. Bugüne kadar en fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren ülke Türkiye'dir. Bakın önümüzdeki günlerde Türkiye'nin yaptığı operasyonu bahane edip 'Bakın DEAŞ başka yere yöneldi' gibi bir oyun sergileyebilirler. DEAŞ yeniden palazlandı demek için önümüzdeki günlerde buradan yeni bazı senaryolar ortaya çıkabilir. Bu tür kurnazlıklarla Türkiye'nin bu haklı mücadelesini hiçkimse haksız hale getiremez.

Atacağımız adımlar ABD için sürpriz olmaz. Biz dünyayı da aldatmadan ABD'yi de aldatmadan bir iş yapıyoruz. Biz ABD ile karşı karşıya gelmeyi arzu etmeyiz ama aynı şey ABD için de geçerli olmalı. ABD de Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi arzu etmemeli. ABD Türkiye ile karşı karşıya gelmemek için Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti göstermesi gerekir. Bizim derdimiz bizim muhatabımız ABD değil. Bizim terör örgütleri ile karşı karşıyız ve bunlarla mücadele ediyoruz. Bunların içine de ABD askerlerinin girmemesi lazım. Mücadele sırasında kimseye kimlik sormuyoruz. Onun için ben bu noktada Türkiye ile ABD arasında karşı karşıya geleceğine ihtimal vermiyorum. Orada bazı ABD'li askerlerin yaptığı açıklamaları da önemsemiyorum. Bizim muhatabımız askerler değil ABD yönetimidir ve kararı verecek onlardır.

KISA SÜREDE HEDEFE ULAŞIP BİTİRMEK İSTERİZ

Münbiç'in terörden arındırılmasında kararlıyız. YPG'yi PYD'yi PKK'ya karşı da savaştırabiliriz o kadar sözünün bunlara geçtiğini Mattis ifade ediyor o zaman yapacakları iş belli. Diyecekler ki Afrin'i boşaltın, Türkiye'ye karşı saldırıları durdurun derlerse bu mücadele kısa sürede biter. Bunlar bize rica yapacaklarına YPG/PYD'ye oradan çekilmelerini söyleyebilirler. Rakka'daki PYD/YPG ile Afrin'deki farklı değil. PKK tarafından hepsi tek elden yönetiliyor. Hepsine lafının geçtiğini biz çok iyi biliyoruz. DEAŞ'a odaklanalım mücaadeleyi zayıflatmayalım deniyor sonra Afrin'e takviye geliyor sonra diyecekler ki YPG'liler Afrin'e geldiği için DEAŞ'la mücadele zayıfladı denilebilir önümüzdeki günlerde. DEAŞ'ı yeniden hortlatıp Türkiye'yi zayıflatmak gibi bir düşünce olabileceğini değerlendiriyoruz O yüzden bu çok önemli.

OPERASYONLAR NE KADAR SÜRECEK?

Türkiye bu iş bitene kadar orada kalacaktır. Afganistan'da Irak'ta dünyanın pek çok ülkesinde var ABD kimse niye bu kadar kalıyorsunuz diyor mu? Türkiye de kendi bekası için büyük bir tehdit ve tehlike oluşturan terör örgütlerine karşı planladığı hedefler gerçekleşinceye kadar bu harekatı sürdürecek ve bölgedeki varlığını devam ettirecek.

GÜVENLİ BÖLGE BİZİM TEZİMİZ, ŞİMDİ HATIRLADILAR

Güvenli bölge konusunu Türkiye 2012'den bu yana dile getirdi. Mültecileri Suriye toprakları içerisinde karşılayıp burada tutalım denildi hepsine hayır denildi. Türkiye ne zaman Afrin'i temizlemeye karar verdi adım attı o zaman Güvenli bölgeyi getirelim denildi.

TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ BÖLGEYE HAYIR DERİZ

Şimdi güvenli bölge oluşturalım deniliyor. Niçin oluşturacağız? Terör örgütleri ve bunların teröristleri korumak amaçlı olacaksa Türkiye'nin buna cevabı nettir ve rettir. Eğer amaç YPG'nin devletleştirilmesi ise Türkiye'nin buna cevabı her zaman hayırdır. Afrin bölgesine devam eden harekatın durdurulması için istiyorsanız ona da cevabımız hayırdır. Madem NATO'da müttefikiz madem dostuz, o zaman dost ve müttefik nasıl davranıyorsa ona göre davranır ve bizim yanımızda yer alır.

SINIRIMIZDA TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYİZ

Sınırımız boyunca terör örgütlerinin varlığını istemiyoruz. Bu sınır boyunca terör koridoru kurulmasını istemiyoruz terör devleti yapılanmasını ve bu yapılanmaya yönelik adımların atılmasını istemiyoruz. Biz sınırımız boyunca bunların hiçbirinin varlığını istemiyoruz ve yok edilmesi için elimizden geleni yapacağımızı da çok açık net ifade ediyoruz. Bu topraklar Suriye'nindir.

TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA KİM VARSA HER TÜRLÜ DESTEĞİ GÖSTERİYORLAR

Brüksel'in bu tutumu bizi şaşırtmıyor. ABD ve Batı'nın tutumu da bizi şaşırtmıyor. Türkiye'nin aleyhine kim iş yapıyorsa hep ona kapı açıyorlar. onların yalanlarını hiç check etmeden inanıyorlar. Aslında söylediklerinin yalan olduklarını biliyorlar ama işine geliyor ve ona imkan veriyorlar. Uluslar arası hukuk diye bildiğimiz hukuk var, uluslar arası örgütler var. Bunların süreç içinde aldığı kararlar var ve bunların hepsinde de PKK terör örgütüdür. Orada Salih Müslim konuşurken orada sahte fotoğraflar gösteriliyor ve insanların gözlerinin içine baka baka yalan söyleniyor. AA'nın ödül almış fotoğraflarından tutun da pek çok farklı olaya ait fotoğrafları görüntüleri alıp sanki bugün yapılmış gibi dünya kamuoyuna ilan ediliyor. Bunlar her gün deşifre ediliyor ve her gün bunların sahte olduğunu bunların kendisi de bilmesine rağmen bu yalan haberleri yayınlayan basınların da olduğunu ve bunlara inanan siyasetçilerin de olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin karşısında kim varsa malesef destek görmeye devam ediyor.