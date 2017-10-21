Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yardımcısı Işık'tan sert tepki: Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yapımı devam eden kavşakta incelemelerde bulundu. Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine, 'Yakışmadı size, yakışmadı' diyerek tepki gösterdi.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Yardımcısı Fikri lşık bugün öğleden sonra Gebze'de incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı HASAN Soba ve beraberindekilerle birlikte yapımı bir yıldır devam eden Gebze Anibal Kavşağı'na gelerek incelemelerde bulunan Fikri Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine tepki gösterdi. lşık, "Size hiç yakışmadı. Sizin gibi bir firma 6 aylık işi yapamadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun. Firma isteseydi burayı 6 ayda tamamen bitirirdi. Burası 24 saat çalışılacak yerdi. Yakışmadı size, yakışmadı. Patronlarına söyle" dedi.  

 

 

 

Fikri lşık yaptığı açıklamada, "İnşallah Gebze Anibal Kavşağı'nda 29 Ekim tarihinden itibaren alttan geçiş verilmiş olacak. Hava şartlarında anormal bir değişiklik olmazsa kasım sonuna kadar da kavşak tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atatürk Havalimanında yabancı yolculara köpekli arama

Atatürk Havalimanında yabancı yolculara köpekli arama

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

Zalımlar geri döndü

Zalımlar geri döndü

900 yıllık mumya şaşkınlık içinde bıraktı

900 yıllık mumya şaşkınlık içinde bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA