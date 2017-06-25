Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi

Giresun Valiliği'nce Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Nurettin Canikli, ardından da AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda partillerle bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası konuşan Canikli, belirli çevrelerin, küresel güçlerin hain emellerine, son yıllarda artan oranda ve yoğun bir şekilde ülkenin istikrarını bozmayı hedefleyen saldırılara rağmen Türkiye´nin hem siyasi, hem de ekonomik alanda daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi. Başka ülkelerin dengesini bozan, bozma potansiyeli taşıyan saldırılara rağmen Türkiye´nin aynı zamanda zenginleşmeye ve büyümeye devam ettiğini ifade eden Canikli, "Bir çok kişi, uluslararası kuruluş bu gelişmelerin nasıl ortaya çıktığını anlamakta gerçekten zorluk çekiyor. 'Ciddi saldırılarla karşı karşıya kalan Türkiye böyle bir performansı, ekonomisinde ve diğer alanlarda nasıl ortaya koyabilir, nasıl gelişmesini sürdürebilir?' diye düşünüyorlar" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ KAFASINI KALDIRAMIYOR'

Bu gelişme ve büyümenin devam edeceğini kaydeden Canikli, terörle mücadelede önemli adımları atıldığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda terörle, teröre destek verenler de dahil olmak üzere onlara karşı yaptığımız mücadele reel bir mücadele, sanal bir mücadele değil, gerçek bir mücadele. Sonuç alıcı bir mücadele. Terör örgütü Türkiye´de kafasını kaldıramıyor, eylem yapamaz hale geldi. İnşallah kazdıkları çukurlara daha da fazla gömülecekler. Terör örgütlerinin, terör örgütü mensuplarının bize saldırmalarını beklemiyoruz onlara karşı mücadele etmek için. Biz şu anda aktif konumdayız, etkin olan biziz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Bu yöntem değişikliği de terörle mücadele bize inanılmaz bir şekilde pozisyon üstünlüğü kazandırdı, psikolojik üstünlük kazandırdı. Bunu her yerde görmek mümkün."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu´nun Ankara´dan İstanbul´a kadar başlattığı yürüyüşe de değinen Nurettin Canikli şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu´nun son dönemlerde başlattığı yürüyüş ya da hamle, esas itibariyle birlik ve beraberliğe hizmet ediyorsa, etme amacı taşıyorsa sorun yok. Sadece barışçı bir gösteri, bir barış ortamı içerisinde bir yürüyüş, bir konuya dikkat çekmek çerçevesinde bir hareketse sorun yok. Ama özellikle çok yakın tarihte, yakın geçmişte Türkiye'de gördüğümüz o olumsuz sahnelere, her tarafın kan gölüne çevrilmeye çalışıldığı, yakılıp yıkıldığı o görüntülere dönüşecek bir hareketin başlangıcıysa elbette bu millet, bu devlet buna müsaade etmez. Şu ana kadar bu yürüyüşte bu anlamda huzuru bozacak, barışı bozacak bir durum söz konusu olmadı. Bu şekilde de tamamlanması gerekiyor. Ama onun dışında başka bir hedefe çevrilmeye çalışılır, Türkiye´nin güvenliğini tehdit edecek bir noktaya getirilmeye çalışılırsa o zaman da millet gereken tedbirini almaktan zerre kadar çekinmez, gereğini yapar."

Fındık fiyatlarına da değinen Canikli, "Geçtiğimiz aylarda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya alım yönlü bir müdahalesi oldu. Aşağı yönlü giden fiyatları sabitledi. Şimdi yeni sezon yaklaşıyor. Yine böyle bir durum söz konusu olursa, özellikle belirli bir fiyatın altına düşme durumu söz konusu olursa yine aynı şekilde, Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle gerekli müdahaleyi yaparız, yapmaktan da çekinmeyiz. Bu ülkenin menfaatine olabildiği ölçüde, mevcut şartlar, piyasa şartları çerçevesinde olabildiği ölçüde fındık fiyatını yukarıda tutacağız. Tabi rekolte miktarı, dünyanın talep miktarı, bunları da dikkate almadan fiyat belirlemek gerçekçi olmaz. Şartlar içerisinde olabilecek en iyi fiyatın hedefliyoruz, şu anda da aynı yaklaşım içerisindeyiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Canikli, programın ardından Ankara´ya hareket etti.