Başbakan Yıldırım: Amerika hala bu yanlıştan dönmek için zamanın var

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Amerika, terör örgütleriyle iş tutarak nereye varmak istiyorsun? Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı, silah vermeyi bırak." ifadelerini kullandı.

"Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz." diyen Yıldırım, "100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Şunu herkes bilsin, sınırlarımıza tehdit nereden gelirse gelsin, anında yok edilecek. Sınırlarımızda bir devlet kurma hevesinde olanların, bu hevesleri kursaklarında kalacak." diyerek, "Herkes şunu iyi bilsin ki vatanımızı, milletimizi, devletimizi ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Bizim, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ne var ki hiç kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'korkak' açıklaması ile ilgili olarak, Başbakan Yıldırım, "Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meydanlardaydı. Alçaklara karşı mücadele ediyordu. Kim korkak? Kim korkak değil, bu millet en iyisini bilir." dedi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kimse caz yapmasın. Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun? 'Afrin'e girmeyin' diyorsun. Bu nasıl mantık? Yedi düvelin desteklediği terör örgütleri PKK/PYD-YPG/DEAŞ, al birini, vur ötekine, açıkça devletimize, milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın? Çık da söyle."