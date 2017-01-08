Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile baş başa görüştü.
- İHA, AA
Başbakanlık Konukevi'ndeki görüşme öncesi IKBY Başbakanı Barzani, Başbakan Yıldırım'ı makam aracından inişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin ardından iki mevkidaş, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.
BAŞBAKAN YILDIRIM, ERBİL'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Irak'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'ı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih, Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Yıldırım ile Erbil'e geldi.
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