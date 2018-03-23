Başbakan Yıldırım, Erbil'e hava sahasının açılacağını söyledi
Başbakan Yıldırım, 'Kuzey Irak referandumu sonrası hava sahasını kapatmıştık. Bugün itibarıyla hava sahamızı açıyoruz' dedi.
- İHA
Başbakan Yıldırım, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ERBİL'E UÇUŞ YASAĞI
Bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak refarandumu sonrasında hava sahası kapanmıştı. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibariyle açıyoruz. Erbili kapsayacak, Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak.
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