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Başbakan Yıldırım, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ı kabul etti

Yıldırım'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ı kabulünde, karşılıklı üst düzey temasların yoğun şekilde sürdürülmesi ve mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularındaki ortak irade teyit edildi.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı kabulünde, karşılıklı üst düzey temasların yoğun şekilde sürdürülmesi ve mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularındaki ortak irade teyit edildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabulünde iki ülke ilişkileri ele alındı.

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların değerlendirildiği kabulde, köklü ilişkilere sahip iki müttefik ülke arasında karşılıklı üst düzey temasların yoğun şekilde sürdürülmesi ve mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularındaki ortak irade teyit edildi.

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