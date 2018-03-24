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Binali Yıldırım: Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: 'Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
 
Bizim siyasetten anladığımız devleti milletle buluşturmak ve kaynaştırmaktır. 
 
Suriyeli kardeşlerimiz yurtlarına dönecektir. Oraları terör yuvalarından temizleyen kahraman mehmetçik var. 
 
Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetim oluşuyor. 
 
Terörde, Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen illerimizin başında Gaziantep geliyor. Afrin'e de terörü sizin başınızdan def etmek için girdik.
 
Sınır boylarımızda vatandaşlarımızın canına, malına yöneltilen her türlü tehdit mutlaka karşılık görecektir. 
 
15 yıl boyunca yapısal reformlar yaptık. Ülkemizi dünyanın  17. büyük ekonomisi haline getirdik. 
 
Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun.

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