Başbakan Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini kabul etti.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini Çankaya Köşkünde kabul etti. 1 saat 50 dakika süren kabule, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.