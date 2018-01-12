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Başbakan Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini kabul etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini Çankaya Köşkünde kabul etti. 1 saat 50 dakika süren kabule, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.

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