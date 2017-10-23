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Başbakan Yıldırım İbadi ile bir araya gelecek

Başbakan Yıldırım, 25 Ekim'de Ankara'da Irak Başbakanı İbadi ile bir araya gelecek.

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Başbakan Binali Yıldırım, 25 Ekim'de Ankara'da Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya gelecek. 
 
Bşbakan Yıldırım ile Irak Başbakan İbadi'nin görüşmesinde, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, IKBY'de düzenlenen gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar ele alınacak.

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