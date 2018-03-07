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Başbakan Yıldırım: (Akdeniz'deki sondaj gerginliği) Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı. Başbakan Yıldırım, 'Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecek'diye konuştu. Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, 'Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur' dedi. Akdeniz'deki sondaj gerginliği ile ilgili konuşan Yıldırım, 'Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek' diye konuştu.

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Başbakan Binali Yıldırım ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Başbakan Yıldırım, "Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım." ifadelerini kullandı.
 
Yunanistan'da Türk bayrağının yakılması ile ilgili olarak Başbakan Yıldırım,  "Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz, bütün imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz." dedi.
 
Sınırı geçen iki Yunan askerinin tutuklanması
 
Yıldırım, sınırı geçen iki Yunan askerinin tutuklanması ile ilgili olarak da şunları kaydetti:
 
"Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa AB'ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez."
 
Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri
 
Konuşmasında, Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerine de değinen Başbakan Yıldırım, "Ada etrafında herhangi bir yer altı zenginliğinin dışarıya çıkartılmasında muhatap adada aranıyorsa bu muhatap hem Kuzey'dir hem Güney'dir. Bu iki muhatabın mutabık kalmadığı bir çalışma, bizim açımızdan tehdit olarak, Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik haklarını bir ihlal girişimi olarak değerlendirilir. Bunun kimin tarafından yapıldığının önemi yoktur." şeklinde konuştu.

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