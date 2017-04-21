Başbakan Yıldırım: Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi
Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Yıldırım, 'Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında iki üsteğmenimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi, gereken yapıldı. Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe bu tehdit, kimden gelirse gelsin Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir.' dedi.
- DHA
Başbakan Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Olası Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye'nin tavrına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, sınırlarının dışında tehdit olduğu sürece Türkiye'nin gereken karşılığı her zaman vereceğini vurguladı. Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin hem içeride hem dışarıda birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast eden bütün terör örgütleriyle amansız mücadelesi devam ediyor. Bölgede birkaç gün önce başlatılan operasyonlarda, bugüne kadar 30 civarında terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, bu operasyonlar devam ediyor. Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında 2 üsteğmenimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi. Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe bu tehdit, kimden gelirse gelsin Türkiye hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir. Milletimizin can ve mal emniyetidir ve hudutlarımızın güvenliğidir. Bunu Türkiye, her şart altında sağlayacak güçtedir" diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.