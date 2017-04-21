Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım: Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi

Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Yıldırım, 'Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında iki üsteğmenimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi, gereken yapıldı. Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe bu tehdit, kimden gelirse gelsin Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir.' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Olası Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye'nin tavrına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, sınırlarının dışında tehdit olduğu sürece Türkiye'nin gereken karşılığı her zaman vereceğini vurguladı. Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin hem içeride hem dışarıda birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast eden bütün terör örgütleriyle amansız mücadelesi devam ediyor. Bölgede birkaç gün önce başlatılan operasyonlarda, bugüne kadar 30 civarında terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, bu operasyonlar devam ediyor. Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında 2 üsteğmenimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi. Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe bu tehdit, kimden gelirse gelsin Türkiye hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir. Milletimizin can ve mal emniyetidir ve hudutlarımızın güvenliğidir. Bunu Türkiye, her şart altında sağlayacak güçtedir" diye konuştu.

"BİZİM DEĞİL; ABD'NİN KARARI OLACAKTIR"
 
Türkiye'nin ABD ile DEAŞ'a karşı mücadelede tavrının çok açık ve net olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Nasıl iş birliği yapacağımız, her seviyede kendilerine aktarılmıştır. Bu şartlar altında karar, bizim değil; karar, ABD'nin kararı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 19-17 Mayıs gibi yeni Başkan Trump ile bu konuda kapsamlı bir görüşme yapacak ve ona göre hareket edilecektir. Şu esnada varsayımları esas alarak, bir kanaat oluşturmak, bir şey söylemek yanlış olur. Yanlış olmayan tek şey, Türkiye'ye içeride ve dışarıda zarar verecek kim varsa arkasında kimin olduğuna bakmadan gereğinin yapılacağıdır. Bunun bilinmesi gerekir" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya Kuzey Kore sınırına askeri yığınak yapıyor

Rusya Kuzey Kore sınırına askeri yığınak yapıyor

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA