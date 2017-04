Başbakan Yıldırım: Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi

Başbakan Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Olası Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye'nin tavrına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, sınırlarının dışında tehdit olduğu sürece Türkiye'nin gereken karşılığı her zaman vereceğini vurguladı. Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin hem içeride hem dışarıda birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast eden bütün terör örgütleriyle amansız mücadelesi devam ediyor. Bölgede birkaç gün önce başlatılan operasyonlarda, bugüne kadar 30 civarında terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, bu operasyonlar devam ediyor. Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında 2 üsteğmenimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi. Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe bu tehdit, kimden gelirse gelsin Türkiye hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir. Milletimizin can ve mal emniyetidir ve hudutlarımızın güvenliğidir. Bunu Türkiye, her şart altında sağlayacak güçtedir" diye konuştu.

"BİZİM DEĞİL; ABD'NİN KARARI OLACAKTIR"

Türkiye'nin ABD ile DEAŞ'a karşı mücadelede tavrının çok açık ve net olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Nasıl iş birliği yapacağımız, her seviyede kendilerine aktarılmıştır. Bu şartlar altında karar, bizim değil; karar, ABD'nin kararı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 19-17 Mayıs gibi yeni Başkan Trump ile bu konuda kapsamlı bir görüşme yapacak ve ona göre hareket edilecektir. Şu esnada varsayımları esas alarak, bir kanaat oluşturmak, bir şey söylemek yanlış olur. Yanlış olmayan tek şey, Türkiye'ye içeride ve dışarıda zarar verecek kim varsa arkasında kimin olduğuna bakmadan gereğinin yapılacağıdır. Bunun bilinmesi gerekir" dedi.