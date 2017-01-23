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Başbakan Yıldırım, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu ve il başkanlarını toplayacak

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu ve il başkanlarını Çarşamba günü toplayacak.

  • İHA
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Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu (MKYK) 25 Ocak Çarşamba günü parti genel merkezinde toplayarak bundan sonra izlenecek yol haritası üzerinde detaylandırmalar yapacak. 81 ilde yapılacak çalışmalar kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Meclis kapılarını, 7 Şubat'ta tekrar açacak. Meclis'in açılmasının ardından Türkiye genelinde yeni anayasa teklifine ilişkin süreci devam ettirecek olan AK Parti, çalışmalarına hız verecek.
 
Başbakan Yıldırım'ın aynı gün (Çarşamba) yapacağı bir başka toplantı ise il başkanları ile olacak. Yıldırım, il başkanlarını toplayarak istişarede bulunacak, bu süreçte izlenecek yol haritası ile ilgili il başkanlarına bilgi verecek. 
 

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