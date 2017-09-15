Başbakan Yıldırım'dan Barzani'ye çağrı: Dünya bu işe karşı, vazgeçilmeli

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu ülkede her vatandaş istediği yerde yaşamaya ve vefatı halinde istediği yere defnedilmeye hakkı vardır. Bu en temel vatandaşlık, insanlık hakkıdır. Dolayısıyla bu cenazenin defniyle ilgili yaşanan olay asla ve asla kabul edelimez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur ve hemen zaten valimiz, bakanımız bize bilgi vererek devreye girdiler ve meseleyi hallettiler. Ama burada bitmiyor. Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Gözaltılar var. Sorgulamalar var. Tabii ki bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak, kimsenin tereddütü olmasın. Terörle mücadele ayrı bir şeydir, birliğimizi bozmaya çalışan, bizi birbirimize çalışan tahriklere ve provokasyona asla müsaade göstermeyiz. Bu dinimizde de, kültürümüzde de olmayan bir şey, bizim geleneklerimizde de olmayan bir şeydir. Ümit ederim ki, buna benzer başka bir hadise yaşanmaz. Yaşansa bile bu konuda zerre kadar müsamaha etmemiz sözkonusu değil. Tekrar mevtaya Allah'tan rahmet diliyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATININ GÖZALTINA ALINMASI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun yorumuna bir yorum getirmeye ihtiyacı duymuyorum. Bu yargının bir işidir, tabiatıyla dosya nedir, neyle suçlanıyor, bunu bilmediğimiz için burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim gerekli yasal işlemler sonucu isaetli karar verilmiş olur.

BARZANİ'YE ÇAĞRI: GELİN BU SEVDADAN VAZGEÇİN

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı referandum kararı ilk andan itibaren Türkiye olarak biz bu kararın fahiş bir hata olduğunu ifade ettik ve bu karardan vazgeçilmesini söyledik. Geldiğimiz noktada bakıyoruz, Irak Merkezi Yönetimi karşı, İran karşı, Türkiye karşı, BM Daimi Güvenlik Konseyi üyesi devletler karşı, Amerika karşı, İngiltere karşı. Ayrıca ihtilaflı bölgelerin de referanduma dahil edilmesi şiddetle reddedildi ve bu anlamda Kerkük Valisi görevinden uzaklaştırıldı. Türkiye olarak sayın Mesud Barzani'ye dostça çağrı yapıyoruz; vakit yakınken bu yanlıştan dönün. Aksi halde tabii ki bölgede zaten büyük sorunlar var, PKK ile mücadele var, DEAŞ'la mücadele var ve yıllardan beri devam eden Suriye'deki iç savaş var. Bütün bunlar ortadayken yeni bir sorun alanı oluşturmak en başta orada yaşayan Kürt kardeşlerimize en büyük zararı verir, haksızlıktır. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü, Irak'ın Anayasası'nda belirtilen Kürdistan federal yapısını değiştirecek herhangi bir adımın atılmasına karşıdır. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Tabiatıyla öyle ümit ediyorum ki, bugünlerde Birleşmiş Milletler konuya müdahil olacak ve bu anlamda bazı gelişmeleri hep beraber görmüş olacağız. Biz kalan 10 gün içerisinde tüm iyiniyetimizle birlikte komşu olarak yaşadığımız Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne çağrımızı tekrar ediyoruz; gelin bu sevdadan vazgeçin, merkezi yönetimle problemleriniz varsa bunun çözümü konusunda Türkiye bugüne kadar elinden gelen gayreti gösterdi bundan sonra da göstermeye devam edecek. Ümit ederim aklıselim galip gelir.

TÜRKİYE'NİN ÇOK NET OLARAK PLANLAMASI VARDIR

Biz yaptırım noktasına gelmesini arzu etmeyiz. Ama bir akıl tutulması yaşanırsa, o noktaya da taşınırsa Türkiye'nin atacağı adımlar bellidir, çok net olarak bunun planlaması vardır.