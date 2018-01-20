Başbakan Yıldırım: TSK havadan harekata başlamıştır

Başbakan Binalı Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik havadan harekata başladığını açıkladı.

Bilecik ziyareti kapsamında Edebali Stadı’nda vatandaşlara seslenen Yıldırım, “Şuan itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başına ağrıtan Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulmeden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah, Mehmetçik’in, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, 80 milyon vatan evladının duası askerlerimizledir. Türkiye, dostluğuna dostluklarına önem veren bir ülkedir ancak Türkiye’ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bizim hiç kimseyle herhangi bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barış hâkim olsun diyoruz. Kardeşlik hâkim olsun diyoruz. Kardeşi kardeşe düşman etmesinler istiyoruz. Bin yıldır bu topraklarda işte tam da burada Bilecik’te Bilecik’ten bir cihan hakimiyetine sahip Osmanlı doğdu. Söğüt’ten yola çıkan bu tarihi yolculuk, 3 kıt'aya yayıldı ve 6 asır boyunca bütün dünyada 3 kıt'ada hep kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur içinde Osmanlı hüküm sürdü” dedi.