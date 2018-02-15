Başbakan Yıldırım, Türk ve Belaruslu işadamlarına hitap etti
Başbakan Yıldırım, Türk ve Belaruslu işadamlarına hitap etti. Başbakan Yıldırım, 'Belarus için otomotiv yan sanayisinde gerçekleşecek yatırımları Türkiye yapabilir' dedi.
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