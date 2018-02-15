Başbakan Yıldırım, Türk ve Belaruslu işadamlarına hitap etti Başbakan Yıldırım, Türk ve Belaruslu işadamlarına hitap etti. Başbakan Yıldırım, 'Belarus için otomotiv yan sanayisinde gerçekleşecek yatırımları Türkiye yapabilir' dedi.