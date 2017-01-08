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Başbakan Yıldırım, Zerdik Dağı'nda peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdik Dağı'nda terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Bağdat’taki temaslarını tamamlayarak Erbil’e geçen Başbakan Yıldırım, buradaki temasları kapsamında önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Yıldırım, Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Erbil-Musul cephe hattında bulunan Zertek Dağı’na gitti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Permerge güçlerinin bulunduğu cepheyi ziyaret eden Başbakan Yıldırım, incelemelerde bulunduğu Zertek Dağı’nda yetkililerden bilgi aldı. Bölgede bulunan çadır içinde operasyon ile ilgili bilgi verilen Yıldırım’a, Mesud Barzani eşlik etti.
 
Yıldırım’a Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra çok sayıda bakan da eşlik etti.
 

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