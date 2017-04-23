Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM 23 Nisan özel oturumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı yardımcısının yetkileri" konusunda yaptığı eleştirilere cevap verdi. Yıldırım konuşmasında, "Halihazırdaki anayasamızda da mevcuttur. Canlı örneğini söylüyorum, Sayın Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve başbakana vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi, vekalet etti. Bizim anayasamızda bakanların meclis içinden olabileceği gibi meclis dışından da atanabileceğine ilişkin açık hüküm var. Yürütme görevini yapan cumhurbaşkanı, vekaletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir. Yeni değişiklikte de bu cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, cumhurbaşkanını seçen de millettir, millet" ifadelerini kullandı.

Meclisin feshedilmesi meselesi konusunda dillerinde tüy bittiğini söyleyen Yıldırım, "Kampanya boyunca böyle birşey olmadığını, karşılıklı meclis seçimlerini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenilemek meselesi olduğunu anlattık, bu kadar açıktır. Bu meclis iki sefer feshedilmiştir. 1960 ve 1980'de, 15 Temmuz'da da feshetmeye çalıştılar derslerini aldılar. Çünkü milli irade onlara geçit vermedi. Mesele bu kadar açıkken görüyorum ki Sayın Genel Başkan hala 16 Nisan öncesinde. 16 Nisan oldu, halk oylaması yapıldı ve milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. Bundan sonra önümüze bakmamız lazım, geleceğe bakmamız lazım. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak düzenleme ve çalışmaları bu yüce çatı altında hep beraber gerçekleştirmemiz lazım" dedi.