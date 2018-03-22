Başbakan Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı
Başbakan Yıldırım, 'Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.' ifadesini kullandı.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yıldırım, mesajında, şunları kaydetti:
"Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum.
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