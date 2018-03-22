Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı

Başbakan Yıldırım, 'Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, şunları kaydetti:

"Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kocaeli’de uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü

Kocaeli’de uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA